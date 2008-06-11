Создать копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок351 просмотр

Нужно создать копию сайта www.shkolniki.net , есть готовый движок социальной сети с такими функциями, только надо шаблон его переделать, сделать копию www.shkolniki.net , работа я думаю не большая. Назовите вашу цену? 451076270

17 лет назад
ShomaPHP
Php 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

eetech
Petr 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

eetech
Petr 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на CMS Joomla

    Для сайта http://www.specialdoor.ru/ требуется сверстать шаблон главной страницы + доработать шапку - добавить возможность редактирования слогана и номера телефона. + редизайн бокового меню

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интернет магазин

    Уважаемые друзья. Необходимо сделать интернет-магазин. Рассмотрим варианты с вашим и с нашим дизайном. Файл с ТЗ прикрепляю, изложил его в тезисах, которые наиболее важны. В целом, нужен стандартный магазин без наворотов, платежных систем и ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт видео-портфолио

    Требуется сделать сайт презентацию повторяющий логику и стилистику этих сайтов http://www.nastuh.com/ контент или http://www.mercedes-benz.tv/ видео презентация Сохранение архитектуры сайта-примера; Функционал ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт визитка. Киев

    $150

    Нужен сайт-визитка для юридической конторы "под ключ". Можно на бесплатном движке и с шаблонным дизайном. Желательно Киев (для дальнейшего сотрудничества). Хочется увидеть парочку вариантов дизайна с нашим логотипом и нужными кнопками (лого в приложении).

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется создать легкий сайт

    Здравствуйте. Нужно создать простой новостной сайт. Дизайн нужен уникальный, но не сверх отличный.(скромненько, как для новостного сайта) Построить желательно на хорошей CMS. Вообщем должно быть похоже на http://novosti.ua/ в плане категорий новостей(слева). Категории: Политика, ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад