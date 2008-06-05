Сайт визитка. Киев

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки364 просмотра

Нужен сайт-визитка для юридической конторы "под ключ". Можно на бесплатном движке и с шаблонным дизайном.

Желательно Киев (для дальнейшего сотрудничества). Хочется увидеть парочку вариантов дизайна с нашим логотипом и нужными кнопками (лого в приложении).

17 лет назад
axezz
Max Max 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров