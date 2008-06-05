Сайт визитка. Киев

Нужен сайт-визитка для юридической конторы "под ключ". Можно на бесплатном движке и с шаблонным дизайном.

Желательно Киев (для дальнейшего сотрудничества). Хочется увидеть парочку вариантов дизайна с нашим логотипом и нужными кнопками (лого в приложении).