Каталог мебели под ключ

В качестве дополнения к контент-проекту про мебель - нужен сайт-спутник: каталог мебели.

Внешне это должно быть похоже на интернет-магазин.

От исполнителя - любой фришный или недорогой движок интернет-магазина, продумать структуру и оформление сайта, осуществить наполнение контентом (сграбить с сайтов производителей, к примеру).

Задачи продажи мебели с этого проекта не стоит.

Нужно предусмотреть места для размещения контекстной и баннерной рекламы.