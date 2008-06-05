В котором есть безопастная и надежная форма отправки данных,поэтому вам принимать решение на чем надо сделать. Жду предлодений. Желательно из СПб Нам необходимо сделать сайт, шаблон Мы нашли, шаблон на ...
Онлайн-игра
* Создание движка для онлайн-игры.
Движок должен быть написан с нуля.
* Дизайн
* Графика/Иллюстрации (в жанре fantasy)
Важен аспект безопасности.
Хотелось бы найти группу фрилансеров, готовую взяться за серьезный проект и имеющую опыт подобных разработок.
Заявки фрилансеров
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