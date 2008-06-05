Версия сайта для мобильных устройств

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Закрыт7 заявок164 просмотра

Необходима версия сайта для просмотра на мобильных устройствах (КПК, Смарфонах, телефонах). Ресурс схожий по объему с сайтом-визиткой. С последующим увеличением объема контента.

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17 лет назад
dimkinson
Дмитрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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