В котором есть безопастная и надежная форма отправки данных,поэтому вам принимать решение на чем надо сделать. Жду предлодений. Желательно из СПб Нам необходимо сделать сайт, шаблон Мы нашли, шаблон на ...
Верстка+Посадка на CMS
Нужна:
-Верстка
-Посадка на CMS (ваши варианты)
-Установка на наш хостинг (покупка домена и хостинга)
Сообсвенно и макет http://webs-design.ru/files/aaaa.jpg
От Вас:
- сроки минимаьные
- цены
- контакты
А также
- рекомендации
- примеры работ
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