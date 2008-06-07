Верстка+Посадка на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок245 просмотров

Нужна:

-Верстка

-Посадка на CMS (ваши варианты)

-Установка на наш хостинг (покупка домена и хостинга)

Сообсвенно и макет http://webs-design.ru/files/aaaa.jpg

От Вас:

- сроки минимаьные

- цены

- контакты

А также

- рекомендации

- примеры работ

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно создать сайт, срочно

    $250

    В котором есть безопастная и надежная форма отправки данных,поэтому вам принимать решение на чем надо сделать. Жду предлодений. Желательно из СПб Нам необходимо сделать сайт, шаблон Мы нашли, шаблон на ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин

    Уважаемые друзья. Необходимо сделать интернет-магазин. Рассмотрим варианты с вашим и с нашим дизайном. Файл с ТЗ прикрепляю, изложил его в тезисах, которые наиболее важны. В целом, нужен стандартный магазин без наворотов, платежных систем и ...

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно сделать сайт на движке DLE

    $150

    Срочный проэкт , нужно сделать сайт на движке DLE на подобие www.vasi.net , или www.komar.net.ru . Короткое ТЗ : Дизайн + верстку Подключение дизайна к движку, настройка, первичное ...

    DLE
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Онлайн-игра

    * Создание движка для онлайн-игры. Движок должен быть написан с нуля. * Дизайн * Графика/Иллюстрации (в жанре fantasy) Важен аспект безопасности. Хотелось бы найти группу ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Версия сайта для мобильных устройств

    Необходима версия сайта для просмотра на мобильных устройствах (КПК, Смарфонах, телефонах). Ресурс схожий по объему с сайтом-визиткой. С последующим увеличением объема контента. От Вас: - Портфолио по ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт на ДЛЕ

    Необходимо создать сайт телевизионной тематики. Диз и верстка есть. Надо натянуть все это дело на ДЛЕ и заставить работать. Все вопросы и предложения в асю 220372051

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Качественный сайт

    $5000

    Здравствуйте. Необходимо создать сайт с магазином для компании занимающейся изготовлением и реализацией мебели из элитных пород дерева. Главное, качество исполнения и конечно же презентабельный дизайн. Наличие портфолио обязательно. Интересует именно оригинальная ...

    Сайты «под ключ»55 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создать копию сайта

    Нужно создать копию сайта www.shkolniki.net , есть готовый движок социальной сети с такими функциями, только надо шаблон его переделать, сделать копию www.shkolniki.net , работа я думаю не большая. Назовите вашу цену? ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт визитка. Киев

    $150

    Нужен сайт-визитка для юридической конторы "под ключ". Можно на бесплатном движке и с шаблонным дизайном. Желательно Киев (для дальнейшего сотрудничества). Хочется увидеть парочку вариантов дизайна с нашим логотипом и нужными кнопками (лого в приложении).

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    17 лет назад