Нужно сделать сайт на движке DLE

Очень понравился и процесс взаимодействия, и результат – отличный дизайн! Чувствуется рука мастера. Александр все воплотил грамотно, красиво и профессионально, буквально с полуслова понял, что надо делать. Обязательно будем еще обращаться. Всем советую этого фрилансера!