Нужно сделать сайт на движке DLE

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки323 просмотра

Срочный проэкт , нужно сделать сайт на движке DLE на подобие www.vasi.net , или www.komar.net.ru .

Короткое ТЗ :

Дизайн + верстку

Подключение дизайна к движку, настройка, первичное наполнение, настройка хостинга и домена

Сайт надо сделать за 2-5 дней.

Для подробной инфы стучите 491 535 625 или на мыло [email protected]

DLE
17 лет назад
Mikoli
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$150
2 дня
Очень понравился и процесс взаимодействия, и результат – отличный дизайн! Чувствуется рука мастера. Александр все воплотил грамотно, красиво и профессионально, буквально с полуслова понял, что надо делать. Обязательно будем еще обращаться. Всем советую этого фрилансера!
Отличный заказчик, работа полностью оплачена. Всем советую!

Заявки фрилансеров

zetaap
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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