Нужна полная русификация движка социальной сети! Оплата через безопасную сделку! Сроки русификации оцениваете вы сами! Кто возьмется за это дело и доведет до конца? Не беспокоить таких лиц как

Ник: Sv_SoFT

Имя: Игорь Журавлёв

и

Green Leaf ICQ#: 398-230-343

Они свое уже отработали, приняли работу и исчезли!

Халтурщиков не беспокоить!!!!!!