Тут уже был подобный проект, но что-то не сильно огромный ажиотаж. Суть такова. Нужно создать сайт визитку, который открывался симпатично как на смарфонах и планшетниках, так и на ПК. То есть, нужен дизайн ...
Сайт визитка
Нужен простенкий сайт визитка.
С формой отрправки письма на е-mail.
Подробности при переписке.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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