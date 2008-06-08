Сайт-обменник электронных валют

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Необходимо создать сайт-обменник электронных валют, наподобие http://emoney-market.com/ или http://ineuro.ru/exchange/

Подробности по емейлу или icq.

Об оплате договоримся, заплачу очень хорошо.

17 лет назад
alvaev
Alexey 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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