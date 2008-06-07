Требуется разработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок162 просмотра

Требуется разработка сайта для знакомства людей с нетрадиционной ориентацией. Проект для начинающих фрилансеров, которым необходимо наработать портфолио. Разработку сайта готовы оплатить после первых выплат по проекту. Техническое задание на разработку сайта во вложенном файле.

17 лет назад
Natalica
48 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

olcons
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

olcons
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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