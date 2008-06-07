Тут уже был подобный проект, но что-то не сильно огромный ажиотаж. Суть такова. Нужно создать сайт визитку, который открывался симпатично как на смарфонах и планшетниках, так и на ПК. То есть, нужен дизайн ...
Требуется разработка сайта
Требуется разработка сайта для знакомства людей с нетрадиционной ориентацией. Проект для начинающих фрилансеров, которым необходимо наработать портфолио. Разработку сайта готовы оплатить после первых выплат по проекту. Техническое задание на разработку сайта во вложенном файле.
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