Создание сайта и системы управления

Создание сайта транспортной тематики с системой управления или возможностью установки на систему управления, регитрациация пользователей, поисковик по напровлениям (городам) новости на сайте, поиск по компаниям из личного кабинета, продажа покупка транспорта из личного кабинета, поиск сотрудников вакансий из личного кабинета пользователя, информеры на топливо и валюту, рейтинг пользователей, форум по разделам, создание скрипта по расчету растояний (по городам). Рассылка по компаниям из админской части. Выстовление счетов из админки и также на сайте, Дизайн сайта разрабатываеться индувидиально.

Все предложения расмотрим

Бюджет еще не определен но в приделах разумного.

Также в дальнейшем возможно удаленная работа и обслуживание сайта

А также потребуеться оптимизация сайта готов выслушать предложения и по оптимизации.