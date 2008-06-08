Тут уже был подобный проект, но что-то не сильно огромный ажиотаж. Суть такова. Нужно создать сайт визитку, который открывался симпатично как на смарфонах и планшетниках, так и на ПК. То есть, нужен дизайн ...
Создание Web-сайта "под ключ"
Нужный сайт-визитка с простенькой анимацией для фирмы, которая занимается строительством деревянных домов. В будущему будет нужна розкрутка.
сайт на подобе http://www.lepetchuk.com.ua/ или http://mk1.com.ua/
поменьше ссылок
цена:
сайт - до $150
продвижение отдельно
Заявки фрилансеров
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