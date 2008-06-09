Создание сайта транспортной тематики с системой управления или возможностью установки на систему управления, регитрациация пользователей, поисковик по напровлениям (городам) новости на сайте, поиск по компаниям из личного кабинета, продажа покупка транспорта из личного кабинета, поиск ...
Перенос\создание веб-сайтов на Bitrix
Уважаемые господа,
нужно сделать четыре сайта. Два из них уже существуют (один управляется из исходников, второй - из замшелой CMS) - их нужно перенести на Bitrix с значительными изменениями карты сайта, два - сделать с нуля на Bitrix. Т.о. объем работ - помощь в создании карты сайтов (минимальный консалтинг), дизайн, верстка макета сайта и прикрутка его к Битриксу.
Требование к претендентам:
1. Опыт реализации сайтов на Bitrix, портфолио сайтов
2. Обоснованное определение сроков и стоимости
3. Гарантии ответственности
4. Желателен опыт консалтинга в создании сайтов и "пинания" проблемного заказчика по срокам
5. Возможность выезда в офис заказчика (Москва, центр) для консалтинга, уточнения задач и т.п.
Готова ответить на вопросы и уточнить детали.Спасибо!
Анна, smulya#mail.ru, icq # 170059566
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