Перенос\создание веб-сайтов на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок190 просмотров

Уважаемые господа,

нужно сделать четыре сайта. Два из них уже существуют (один управляется из исходников, второй - из замшелой CMS) - их нужно перенести на Bitrix с значительными изменениями карты сайта, два - сделать с нуля на Bitrix. Т.о. объем работ - помощь в создании карты сайтов (минимальный консалтинг), дизайн, верстка макета сайта и прикрутка его к Битриксу.

Требование к претендентам:

1. Опыт реализации сайтов на Bitrix, портфолио сайтов

2. Обоснованное определение сроков и стоимости

3. Гарантии ответственности

4. Желателен опыт консалтинга в создании сайтов и "пинания" проблемного заказчика по срокам

5. Возможность выезда в офис заказчика (Москва, центр) для консалтинга, уточнения задач и т.п.

Готова ответить на вопросы и уточнить детали.Спасибо!

Анна, smulya#mail.ru, icq # 170059566

17 лет назад
TerraLink
Эвелина 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта и системы управления

    Создание сайта транспортной тематики с системой управления или возможностью установки на систему управления, регитрациация пользователей, поисковик по напровлениям (городам) новости на сайте, поиск по компаниям из личного кабинета, продажа покупка транспорта из личного кабинета, поиск ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание портала для будущих и молодых мам

    $1500

    Требуется создание портала для будущих и молодых мам. На портале должен быть интернет магазин, блоги, форум, справочники, доска объявлений, сервис знакомств, сервис поиска работы (наподобие сайта о поиске работы), консультации,дневники, загрузки и т.д..Дизайн Ваш. Цена ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание Web-сайта "под ключ"

    Нужный сайт-визитка с простенькой анимацией для фирмы, которая занимается строительством деревянных домов. В будущему будет нужна розкрутка. сайт на подобе http://www.lepetchuk.com.ua/ или http://mk1.com.ua/ поменьше ссылок ...

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт визитка

    $250

    Нужен простенкий сайт визитка. С формой отрправки письма на е-mail. Подробности при переписке.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сайт-обменник электронных валют

    Необходимо создать сайт-обменник электронных валют, наподобие http://emoney-market.com/ или http://ineuro.ru/exchange/ Подробности по емейлу или icq. Об оплате договоримся, заплачу очень хорошо.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Есть свёрстаный макет (Html.)Нужно натянуть на СMS

    $50

    Есть Свёрстаный макет (Html)Нужно Натянуть на СMS вот макет который свёрстан http://webs-design.ru/files/transaa.jpg -Посадка на CMS (ваши варианты) -Установка на наш хостинг (покупка домена и хостинга) От Вас: ...

    HTML
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание портала

    Требуется услуги IT-специалиста по созданию специализированного строительного портала. Бюджет обсуждается. Предложения и вопросы направляйте на [email protected] с пометкой «строительный портал» или по тел. (044) 361 64 67.

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад