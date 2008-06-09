Перенос\создание веб-сайтов на Bitrix

Уважаемые господа,

нужно сделать четыре сайта. Два из них уже существуют (один управляется из исходников, второй - из замшелой CMS) - их нужно перенести на Bitrix с значительными изменениями карты сайта, два - сделать с нуля на Bitrix. Т.о. объем работ - помощь в создании карты сайтов (минимальный консалтинг), дизайн, верстка макета сайта и прикрутка его к Битриксу.

Требование к претендентам:

1. Опыт реализации сайтов на Bitrix, портфолио сайтов

2. Обоснованное определение сроков и стоимости

3. Гарантии ответственности

4. Желателен опыт консалтинга в создании сайтов и "пинания" проблемного заказчика по срокам

5. Возможность выезда в офис заказчика (Москва, центр) для консалтинга, уточнения задач и т.п.

Готова ответить на вопросы и уточнить детали.Спасибо!

Анна, smulya#mail.ru, icq # 170059566