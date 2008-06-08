Доработка сайта визитки на "Битрикс"

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок172 просмотра

День добрый!

Проект: доработка сайта визитки для компании "Биржа Инвест"

http://www.borseinvest.ru/

Требуется сделать его презентабельным.

1. Дизайн, верстка макета сайта и прикрутка его к Битриксу.

2. Дизайн простенький, но со вкусом структура примерно такая (http://www.free-lance.ru/users/arch/viewproj.php?prjid=238975)

только нужна картинка в стиле "Партнерство" и голубой фон. Можно использовать, что то из http://templates-monster.ru

Готов обсуждать.

3. Настроить мультиязычность на: английский, русский, немецкий языки.

( информация будет везде однотипная)

Как на примерах: http://www.mumnet.ru/eng/

http://www.cig.ru/en

3. Настроить карту сайта.

Форма оплаты яндекс деньги.

Уважаемые разработчики будьте внимательны:

1. Сайт уже есть: http://www.borseinvest.ru/

2. Дизайн и верстка или Ваша или http://templates-monster.ru

Требование к претендентам:

1. Опыт настройки «Битрикса» с реализованными примерами.

2. Сроки, стоимость.

3. Гарантии ответственности.

Готов ответить на вопросы и уточнить детали.

[email protected]

Телефон: 8 495 507 62 59

17 лет назад
uspex2006
51 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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