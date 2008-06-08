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Доработка сайта визитки на "Битрикс"
День добрый!
Проект: доработка сайта визитки для компании "Биржа Инвест"
Требуется сделать его презентабельным.
1. Дизайн, верстка макета сайта и прикрутка его к Битриксу.
2. Дизайн простенький, но со вкусом структура примерно такая (http://www.free-lance.ru/users/arch/viewproj.php?prjid=238975)
только нужна картинка в стиле "Партнерство" и голубой фон. Можно использовать, что то из http://templates-monster.ru
Готов обсуждать.
3. Настроить мультиязычность на: английский, русский, немецкий языки.
( информация будет везде однотипная)
Как на примерах: http://www.mumnet.ru/eng/
3. Настроить карту сайта.
Форма оплаты яндекс деньги.
Уважаемые разработчики будьте внимательны:
1. Сайт уже есть: http://www.borseinvest.ru/
2. Дизайн и верстка или Ваша или http://templates-monster.ru
Требование к претендентам:
1. Опыт настройки «Битрикса» с реализованными примерами.
2. Сроки, стоимость.
3. Гарантии ответственности.
Готов ответить на вопросы и уточнить детали.
Телефон: 8 495 507 62 59
Заявки фрилансеров
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