Создание портала для будущих и молодых мам

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт30 заявок563 просмотра

Требуется создание портала для будущих и молодых мам. На портале должен быть интернет магазин, блоги, форум, справочники, доска объявлений, сервис знакомств, сервис поиска работы (наподобие сайта о поиске работы), консультации,дневники, загрузки и т.д..Дизайн Ваш. Цена 1500 долларов ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ. Сроки 3 недели.

Предоплата только разработчикам из Москвы, остальным ТОЛЬКО по факту выполненной работы.

Флудить не стоит...

17 лет назад
TerracotaNew
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

remnew
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад
$1200
20 дней
Данный выбранный исполнитель просто пропал... Только время потеряли...

Заявки фрилансеров

remnew
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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