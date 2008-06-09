Требуется создание портала для будущих и молодых мам. На портале должен быть интернет магазин, блоги, форум, справочники, доска объявлений, сервис знакомств, сервис поиска работы (наподобие сайта о поиске работы), консультации,дневники, загрузки и т.д..Дизайн Ваш. Цена 1500 долларов ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ. Сроки 3 недели.

Предоплата только разработчикам из Москвы, остальным ТОЛЬКО по факту выполненной работы.

Флудить не стоит...