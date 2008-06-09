Соц. сеть

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок404 просмотра

Мне нужен 1 хороший или команда из двух РНР программистов для написания соц. сети.

Обязательное условие: проживание в Ростовской области с возможностью приезжать в Ростов-на-Дону.

Время работы оцениваю в месяц.

Пишите предложения на почту: [email protected]

17 лет назад
siddartha
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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