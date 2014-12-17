Создание сайта транспортной тематики с системой управления или возможностью установки на систему управления, регитрациация пользователей, поисковик по напровлениям (городам) новости на сайте, поиск по компаниям из личного кабинета, продажа покупка транспорта из личного кабинета, поиск ...
Верстка шаблона для shopcms
Здравствуйте. Нужно натянуть дизайн магазина на движок shopcms. Указывайте цену и примеры.
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