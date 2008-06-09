Сайт прогноза погоды

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок349 просмотров

Собственно необходимо разработать сайт под ключ, либо только программную часть... дизайн особо не важен, поэтому лучше только программную часть... Техническое задание можно взглянуть в атаче

17 лет назад
tarasgu
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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