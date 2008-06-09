Сайт посвященный спортивному тотализатору!!!
Сайт + оптимизация
Есть вот такое «баловство» http://kova.wmsite.ru пришло время подрасти желательно вот так http://www.artkati.ru (имеется ввиду дизайн и функционал).
1. На выходе нужно интерфейс для «тупых» (смена картинок добавление разделов и т.д)
2. Дополнительно готовы рассмотреть цену оптимизации на выход в топ 10 Яндекс как минимум по двум запросам (плетеная мебель, мебель из ротанга)
Предпочтение отдаем соответственно за полный комплект, новый хост с доменом уже куплены, от вас сроки и приемлемые цены (бюджет эконом).
Предложения сюда [email protected] или 8-926-282-24-45 Игорь.
Заявки фрилансеров
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