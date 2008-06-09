Сайт посвященный спортивному тотализатору!!!
Дизайн + верстка + движок
Сайт есть, хочется его редизайнить. Обсуждение условий с успешным кандидатом, готовым представить 2-3 вариант эскизов макета. Сроки на все про все 10 дней.
Заявки фрилансеров
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