Дизайн + верстка + движок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок369 просмотров
#1$

Сайт есть, хочется его редизайнить. Обсуждение условий с успешным кандидатом, готовым представить 2-3 вариант эскизов макета. Сроки на все про все 10 дней.

17 лет назад
Elena_M
Елена 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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