Создание объединенной системы платежей

Взялся за работу, которую почти месяц откладывал "по форс-мажорным обстоятельствам". Я внес предоплату в размере 50% от стоимости (300 долл в рублях по курсу ЦБ) - как и было договорено. Во-первых, при этом вынужденно пришлось потратить немаленькие деньги на двойную комиссию, потому что у исполнителя был неактивен R-кошелек (также пришлось конвертировать средства). Во-вторых: я, несмотря на наши первые договоренности, пошел ему навстречу и согласился увеличить сумму на 50% по его требованию. После этого сроки постоянно сдвигались по каким-то форс-мажорным обстоятельствам с его стороны (хотя я еще изначально предупреждал о сложности работы - см. описание проекта) Было потрачено куча времени, которое оказалось бесполезным. С его стороны было предложено отдать мне наработки (шаблон со ссылками и без дизайна), а также только 60% от внесенного мной аванса. Естественно, я отказался и потребовал вернуть все за вычетом комиссии за перевод. Ни денег, ни ответа от исполнителя не последовало!!! Вся переписка есть, готов предоставить. Поскольку это какая-то украинская студия, я намерен в ближайшее время наведаться туда и поговорить с этими господами "по душам". О ходе процесса могу сообщить заинтересовавшимся. PS В случае возврата средств эту претензию, конечно же, отзову.