Требуется специалист по WordPress: чтоб умел быстро сделать (сделать от А до Я) скины любой сложности для движка блогов Wordpress. Только Санкт-Петербург, рассматривается вариант в офис, но можно и удаленно, однако ...
Сайт соц. сети - опрос
Требуется создать объёмный и качественный сайт соц. сети.
Делать с нуля слишком долго и не эффективно. Пожалуйста этого не предлогать. Пожалуйста не предлогаите и „готовые” opensource проекты из internet – все виденные были с некачественным кодом и неграмотными базами данных. Толькошто приметил Dolphin - кто-то его продвигал, ето нормальная система или тоже головная боль ? Eсть у кого своё готовое решение ? Нужно профессиональное решение.
Обязательно укажите приблизительную сумму проекта и время разработки-приспособления.
И как с продвижением сайта ? Eто сможет один человек потянуть или нужна команда ?
Тех. ТЗ приложен.
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