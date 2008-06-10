Сайт соц. сети - опрос

Требуется создать объёмный и качественный сайт соц. сети.

Делать с нуля слишком долго и не эффективно. Пожалуйста этого не предлогать. Пожалуйста не предлогаите и „готовые” opensource проекты из internet – все виденные были с некачественным кодом и неграмотными базами данных. Толькошто приметил Dolphin - кто-то его продвигал, ето нормальная система или тоже головная боль ? Eсть у кого своё готовое решение ? Нужно профессиональное решение.

Обязательно укажите приблизительную сумму проекта и время разработки-приспособления.

И как с продвижением сайта ? Eто сможет один человек потянуть или нужна команда ?

Тех. ТЗ приложен.