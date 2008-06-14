Создание сайтов

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Завершен38 заявок514 просмотров

Всем доброго дня.

Интересуют минимальные рассценки на создание сайта,интернет магазина,продвижение.

Заказов будет много.

17 лет назад
slidors
43 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

AntonBoy
Антон 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$30
3 дня
Антон превзошел все наши ожидания!Парень на самом деле профи.Всё было сделано оперативно и качественно.Постоянная онлайн связь. Благодарны за работу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество! Жаль единственное,что максимальное 10 балов. Так держать Антон!
Выполнил заказ, все показал этому человеку, он хвалил отзывами, но через некоторое время он просто ПРОПАЛ. Вот такие люди бывают.

Заявки фрилансеров

AntonBoy
Антон 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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