Требуется создать сайт для рекламы интернет казино. Пишите ваши цены и сроки. Т.З можно найти в прикрепленном файле.
Сайт турагенства
Нужно сделать сайт турагенсва, яркий дизайн, чтоб привлекало народ. Указывайте цены и сроки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Сайт конкурента http://www.ramokna.ru/plastic.html сделаете лучше,буду только рад.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
Разработать сайт каталог радио и интернет-радиостанций. Вот пример того, что нужно http://www.e-radio.grСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $5000
Нужно разработать удобный портал, с качественным простым для пользователя интерфейсом, например как lastfm.ru (только не такого масштаба, сайт будет предназначен для столичных жителей). Все должно исправно работать после тестирования на последней ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
Сделать под ключ сайт торговой компании.Сайты «под ключ»73 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется переделать сайт european clinics точка ru. Сейчас он работает на internet-cms и работает весьма убого, находится на хостинге "Питерхост". Делала известная всем Прораскрутка. Нужно перевести на быстрый и менее косячный движок. ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт17 лет назад
Всем доброго дня. Интересуют минимальные рассценки на создание сайта,интернет магазина,продвижение. Заказов будет много.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно сделать сайт на подобии этого ( http://www.pool.in.ua ) ожидаю Ваших предложений для рассмотренияСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт17 лет назад
Надо сделать реселлерский сайт с трансляцией видео с платника. Внешне сайт должен выглядеть полностью автономным, но весь функционал будет на платнике. Дизайн сайта есть. Предпочтение фрилансерам учавствовавшим в подобных проектах. Предложения оставляйте в личке, стоимость ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется создать объёмный и качественный сайт соц. сети. Делать с нуля слишком долго и не эффективно. Пожалуйста этого не предлогать. Пожалуйста не предлогаите и „готовые” opensource проекты из internet – все виденные были с ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт17 лет назад