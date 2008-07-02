Создание сайта

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Завершен5 заявок222 просмотра

Требуется создать сайт для рекламы интернет казино.

Пишите ваши цены и сроки.

Т.З можно найти в прикрепленном файле.

17 лет назад
Baldezar
Алексей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$90
Сайт выполнен качественно и по моему вкусу. Сделал как и договаривались все в сроки. Сразу понял что нужно сделать, будет возможность продолжу работать с этим фрилансером.
Все ок

Заявки фрилансеров

vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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