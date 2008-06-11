Разработать крупный музыкальный портал

Нужно разработать удобный портал, с качественным простым для пользователя интерфейсом,

например как lastfm.ru (только не такого масштаба, сайт будет предназначен для столичных жителей).

Все должно исправно работать после тестирования на последней презентации.

Сумма распределяется посредствам предоплаты, и после сданного проекта, Вы получаете остаток.

Дорога и обед, в день совещаний, за счет фирмы.

Требуется:

1. Предоставить портфолио, просьба не шаблонное.

2. Не браться за проект, если много работы.

3. Увлекаться музыкой, соответственно понимать суть предстоящей работы.

4. Возможность приезжать в Киев (если проживаете далеко), для совещаний и презентаций.

5. Быть готовым к работе, неважно один человек или студия.

6. Знать английский язык (документация по проекту и один из языков на портале английский).

Если все выше написанное подходит, присылайте резюме, портфолио

на E-mail: [email protected] с пометкой - Разработка музыкального портала.

Просьба указывать контактные данные правильно.