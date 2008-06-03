Zeppelin

Олег Колошин Zeppelin

 
51 годРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сделать дизайн и настоить Битрикс

    Для интернет-магазина создать структуру (разделы) в соответствии с ТЗ, навесить на него дизайн (создать). Дизайн нужен средне-минимальный (для примера, Озон). Программирование структуры, изменение кода производятся в CMS Битрикс, редакция Малый Бизнес. Соответствено, нужен опыт работы ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание структуры по ТЗ, минимальный дизайн

    Для интернет-магазина создать структуру (разделы) в соответствии с ТЗ, навесить на него дизайн (создать). Дизайн нужен средне-минимальный (для примера, Озон). Программирование структуры, изменение кода производятся в CMS Битрикс, редакция Малый Бизнес. Соответствено, нужен опыт работы ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Продвижение и поддержка сайта

    Что надо сделать: Есть сайт, который сейчас скатывается из ТОП Яндекса (23 место на сегодня). Задача вернуть сайт в ТОП и поддерживать его в таком состоянии. Все подробности (сайт, ключевые слова и т.д) через ICQ ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад