Для интернет-магазина создать структуру (разделы) в соответствии с ТЗ, навесить на него дизайн (создать). Дизайн нужен средне-минимальный (для примера, Озон). Программирование структуры, изменение кода производятся в CMS Битрикс, редакция Малый Бизнес. Соответствено, нужен опыт работы ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Для интернет-магазина создать структуру (разделы) в соответствии с ТЗ, навесить на него дизайн (создать). Дизайн нужен средне-минимальный (для примера, Озон). Программирование структуры, изменение кода производятся в CMS Битрикс, редакция Малый Бизнес. Соответствено, нужен опыт работы ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт16 лет назад
Что надо сделать: Есть сайт, который сейчас скатывается из ТОП Яндекса (23 место на сегодня). Задача вернуть сайт в ТОП и поддерживать его в таком состоянии. Все подробности (сайт, ключевые слова и т.д) через ICQ ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад