Продвижение и поддержка сайта

Что надо сделать: Есть сайт, который сейчас скатывается из ТОП Яндекса (23 место на сегодня). Задача вернуть сайт в ТОП и поддерживать его в таком состоянии.

Все подробности (сайт, ключевые слова и т.д) через ICQ или электронную почту. Работа по договору. Оплата Наличными или Безналом.

Спасибо.

P.S. Местонахождение работника - Строго Москва!