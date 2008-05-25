Нужно обеспечить появление сайта www.repairoldphoto.com в первой двадцатке запросов google/yahoo по ключевым словам: photo restoration, image enhancement, photo repair.
Продвижение англоязычного сайта в гугле
Сайт - http://www.surepassinstructortraining.com/ (PR 3)
ПС: google.co.uk
Требуется вывести сайт в 3-ку по запросам:
Driving Instructors
Instructor Training
Driving Instructor Training
Driving Instructor Course
Driving Instructor Courses
Ваши предложения просьба оставлять по форме:
1. Методы используемые для продвижения
2. Этапы, сроки выполнения
3. Результаты выполнения каждого этапа
4. Цена
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно поднять тиц,качественный прогон по каталогам.Закрыт17 лет назад
Нужно - продвинуть сайт в топ поисковиков и поддерживать позиции по словам: дсп лдсп ламинированное дсп производство дсп древесная плита продажа ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужна регистрация в белых каталогах , как можно больше в укр зоне.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт17 лет назад
Оборудование специфическое, бизнес для бизнеса, Целевая аудитория: руководители рекламно-производственных фирм, предприятий по производству бизнес-сувениров, швейных предприятий. Очень желательно чтобы на сайт заходили не только студенты-школьники. Пишите ваши цены, вид раскрутки и сроки.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно зарегестрировать сайт в неменее 8000 каталогах и досках предложения по аське 438-236-052Закрыт17 лет назад
www.kraski-spb.ru Требуется комплексное продвижение сайта по Высокочастотному запросу "Эмаль" и некоторым Низкочастотным запросам (требуется подобрать около 20-30 запросов), от Вас необходимо орентировачная цена и сроки?Закрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо увеличить с нуля PR на 10+ сайтах. Прошу сообщить цены для 10 сайтов: PR 3 PR 4 PR 5 PR 6Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $20
Надо зарегистрировать ********* в каталогах все предложения с ценами сюда, личку не засоряйте больше чем указал - не дам потом еще дам аналогичные заказыЗакрыт17 лет назад
- $1000
Надо поднимать тиц для ряда сайтов без месячных платежей 1тиц 1 уе. оплата по безопасной сделке по факту. заказов много и постоянно пишите сразу - чем подняли? - кому ...Закрыт17 лет назад