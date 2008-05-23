Поднятие ТИЦ постоянно

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки165 просмотров

Надо поднимать тиц для ряда сайтов без месячных платежей

1тиц 1 уе. оплата по безопасной сделке по факту. заказов много и постоянно

пишите сразу

- чем подняли?

- кому подняли ? линки сайтов и аськи заказчиков бывших.

- пишите скок максимум подняли,

- сроки

- прирост за 1 тиц

-какой бл в веб мани

- дополнительная информация которая позволит выбрать именно вас исполнителем

связь аська четыре два три 0 пять пять четыре 7 пять

скайп тоже работает Аркашка rezak-seo

17 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад