Поднятие ТИЦ постоянно

Надо поднимать тиц для ряда сайтов без месячных платежей

1тиц 1 уе. оплата по безопасной сделке по факту. заказов много и постоянно

пишите сразу

- чем подняли?

- кому подняли ? линки сайтов и аськи заказчиков бывших.

- пишите скок максимум подняли,

- сроки

- прирост за 1 тиц

-какой бл в веб мани

- дополнительная информация которая позволит выбрать именно вас исполнителем

связь аська четыре два три 0 пять пять четыре 7 пять

скайп тоже работает Аркашка rezak-seo