Господа. Требуется составить "план" оптимизации для сайта klipz.ru . Так как я в этом полный нуль )) нужно чтобы бало понятно что да как. Хотелось бы что б было: - что ...
Раскрутить сайт
Требуется раскрутка сайта http://www.topzona.info Регистрация в белых каталогах, рассылка сообщений на доски объявлений, на форумы и т.д. Пишите только сюда ваши цены, вид раскрутки и сроки.
Заявки фрилансеров
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