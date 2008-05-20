Продвижение интернет-магазина скачиваемых товаров

Есть готовый магазин по продаже проектов бань e-baniproekt.ru Требуется его раскрутка. Есть определенные понятия в сео - нет времени. Ищу партнера кто бы выполнил работы по раскрутке (не плохо бы поставить партнерку), и возможно текущему сопровождению магазина. Первоначально могу по минимуму оплатить работу. Самое главное предложение готов заключить долгосрочный договор (на годы) о партнерстве на условиях 33% от чистого дохода. Магазин работает на джумле плюс виртуемарт. Все проекты авторские (лично мои). Из примерно годового эксперимента могу сказать примерно мз 70-80 околоцелевых посещений одна продажа. Эксперименты проводились и проводятся и на других сайтах. По моим оценкам можно иметь от 500 до 1000 целевых посещений в сутки. Продвижение должно осуществляться корректно без риска бана.