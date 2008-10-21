Продвижение сайта

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Завершен2 заявки265 просмотров

Продвижение сайта техничское задание лежит тута http://www.sendspace.com/file/xpu4nc

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DjMoloT
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$1050
90 дней
Это ПРОФИ своего дела! Приятно с такими работать. Раскрутка и оптимизация сайта проведены качественно, соблюдены все сроки. Получили массу рекомендаций и полезных советов. Ребята используют новейшее программное обеспечение по SEO, огромнейшее количество "белых" каталогов и БД, кроме того, и что не маловажно – выполняют ручную работу по оптимизации и раскрутке, а это залог успеха e-бизнеса. Результаты отдела продаж говорят сами за себя. Большое им спасибо. Рекомендую, как надежную и проверенную Компанию.
Работать с этим человеком приятно! Создавшиеся вопросы решали оперативно, никаких трудностей не возникало, оплата вовремя! Очень доволен, рекомендую!

Заявки фрилансеров

DjMoloT
35 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад