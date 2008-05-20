Добрый день! Требуется поднять тиц,минимум до 50 ! Сайтов более 100 поэтому заказов будет много!Прогон по каталогам и тп не предлагать! Ася:486453666
Продвижение корпоративного сайта
Здравствуйте, товарищи фрилансеры.
Наша студия заканчивает сейчас сайтдля компании.
Сайт реализуется на Ucoz Web Services.
Но сайт хороший и компания серьезная.
Их нынешний сайт кошмарен и распологается по адресу http://efes.odessa.ua
Новый сайт будет доступен по тому же адресу только прикреленный к Ucoz.
Верстка будет валидная, блоками с абсолютным позиционированием.
После наших работ они собираются обратится в http://netpeak.net/ чего бы нам не хотелось по определенным причинам.
В общем нам нужна студия или фрилансер, готовый взяться за продвижение этого сайта в поисковиках, оптимизацию и прочее.
Пишите нам ваши коммерческие предлажения и идеи/совету по продвижению.
Мы имеем очень поверхностные знания в этой сфере и если вы разъясните нам конкретные моменты или проблемы, которые связаны с версткой блоками с абсолютным позиционированием или Юкозом - будем благодарны.
С уважением, Михаил.
Заявки фрилансеров
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