Продвижение корпоративного сайта

Здравствуйте, товарищи фрилансеры.

Наша студия заканчивает сейчас сайтдля компании.

Сайт реализуется на Ucoz Web Services.

Но сайт хороший и компания серьезная.

Их нынешний сайт кошмарен и распологается по адресу http://efes.odessa.ua

Новый сайт будет доступен по тому же адресу только прикреленный к Ucoz.

Верстка будет валидная, блоками с абсолютным позиционированием.

После наших работ они собираются обратится в http://netpeak.net/ чего бы нам не хотелось по определенным причинам.

В общем нам нужна студия или фрилансер, готовый взяться за продвижение этого сайта в поисковиках, оптимизацию и прочее.

Пишите нам ваши коммерческие предлажения и идеи/совету по продвижению.

Мы имеем очень поверхностные знания в этой сфере и если вы разъясните нам конкретные моменты или проблемы, которые связаны с версткой блоками с абсолютным позиционированием или Юкозом - будем благодарны.

С уважением, Михаил.