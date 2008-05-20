Продвижение корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок199 просмотров

Здравствуйте, товарищи фрилансеры.

Наша студия заканчивает сейчас сайтдля компании.

Сайт реализуется на Ucoz Web Services.

Но сайт хороший и компания серьезная.

Их нынешний сайт кошмарен и распологается по адресу http://efes.odessa.ua

Новый сайт будет доступен по тому же адресу только прикреленный к Ucoz.

Верстка будет валидная, блоками с абсолютным позиционированием.

После наших работ они собираются обратится в http://netpeak.net/ чего бы нам не хотелось по определенным причинам.

В общем нам нужна студия или фрилансер, готовый взяться за продвижение этого сайта в поисковиках, оптимизацию и прочее.

Пишите нам ваши коммерческие предлажения и идеи/совету по продвижению.

Мы имеем очень поверхностные знания в этой сфере и если вы разъясните нам конкретные моменты или проблемы, которые связаны с версткой блоками с абсолютным позиционированием или Юкозом - будем благодарны.

С уважением, Михаил.

17 лет назад
snowball
35 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров