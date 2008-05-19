Региональный портал: доска объявлений афиша форумы

Уважаемые коллеги,

представляемая нами интернет-платформа slanet, включающая в себя "доску объявлений", афишу, форумы и другие модули, с августа 2008-го года планирует обширную рекламную кампанию на белорусском рынке. На данный момент мы находимся на стадии составления бюджета компании, который должен быть одобрен нашими акционерами до конца мая этого года. Мы были бы благодарны Вам, если бы Вы смогли подготовить для нас целый пакет предложений по (рекламной) "раскрутке" сланет: баннерная реклама, текстовая информация, контекстные ссылки, и пр.

Срок рекламной кампании, планируемой нами - полтора-два месяца.

Будем благодарны Вам за ответ в течении недели.

Если у вас возникнут вопросы, пишите, мы с удовольствием мна них ответим.

С уважением,

исполнительный директор slanet Александр Капустин

[email protected]