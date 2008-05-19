Продвижение сайта в зарубежных поисковиках

Требуется продвижение англоязычного сайта в зарубежных поисковых системах. Домен новый, в зоне com. Тематика - VIP-эскорт. Сроки крайне сжатые, на первое время может потребоваться реклама в поиске.

Выслушиваю вопросы и предложения в личку. С неконкретизированными предложениями (без цен) просьба не беспокоить.