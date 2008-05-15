Добрый день! Ищется продвиженец сайта Оплатим ручные ссылки по 10р/шт Подробное задание по адресу: http://www.adada.ru/para/site.php Прошу Вас ценить своё и наше время, и писать предложения сразу на [email protected]
Раскрутка форума телекоммуникационной тематики.
Задача: привлечь стабильную аудиторию (ядро) на форум. http://www.tele-project.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,30/
Форма оплаты: сдельная за всю работу.
Результатом работы должна быть стабильная аудитория не менее 100 человек, заходящие не реже 1 раз в неделю (по результатам внешних счетчиков) на протяжении не менее 1 месяца.
Ежемесячная абонентская плата в данном проекте не рассматривается, только за весь результат.
Ориентировочный срок исполнения – не более 3х месяцев.
В заявке необходимо указать:
Стоимость ваших услуг
Ваш опыт в раскрутке форумов.
Методы, которые вы будете использовать при раскрутке.
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