Раскрутка форума телекоммуникационной тематики.

Задача: привлечь стабильную аудиторию (ядро) на форум. http://www.tele-project.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,30/

Форма оплаты: сдельная за всю работу.

Результатом работы должна быть стабильная аудитория не менее 100 человек, заходящие не реже 1 раз в неделю (по результатам внешних счетчиков) на протяжении не менее 1 месяца.

Ежемесячная абонентская плата в данном проекте не рассматривается, только за весь результат.

Ориентировочный срок исполнения – не более 3х месяцев.

В заявке необходимо указать:

Стоимость ваших услуг

Ваш опыт в раскрутке форумов.

Методы, которые вы будете использовать при раскрутке.