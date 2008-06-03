Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок173 просмотра

Требуется раскрутка сайта http://www.mochalki.ru по ключевым словам мочалки, пемза, всё для сауны и бани, подарочные наборы...

В поисковиках Google и Yandex нужны только первые места!

От вас сроки и цена.

17 лет назад
kna308
125 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ProfIT1
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
60 дней
Евгений хорошо выполнил работу, даже быстрее запланированного срока. Ответственный фрилансер, который находится постоянно на связи и с готовностью идет на контакт. Также порадовали подробные своевременные отчеты о проделанной работе и достигнутых результатах. Даже после проделанной работы он дает консультации и бесплатно помогает поддерживать сайт в десятке.
Понравилось хорошее отношение заказчика, Наталья четко определила требуемые результаты, но так же с готовностью принимала мои предложения. Надеюсь на продолжение таких положительных взаимоотношений)

Заявки фрилансеров

ProfIT1
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад