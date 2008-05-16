Регистрация в каталогах компаний

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Закрыт7 заявок178 просмотров

Найти 10 каталогов строительных фирм (только ua) и зарегистрировать там сайт (фирму).

Описание есть, сгенерить на его основании 10 читабельных описаний.

Оплата 10wmz моментально после работы

icq: 610_34_34-1

17 лет назад
_scout_
Вадим 
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

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Нет заявок фрилансеров