Добрый день! Ищется продвиженец сайта Оплатим ручные ссылки по 10р/шт Подробное задание по адресу: http://www.adada.ru/para/site.php Прошу Вас ценить своё и наше время, и писать предложения сразу на [email protected]
Продвижение сайта в поисковых системах
Студии веб-дизайна требуется недорогой специалист (удаленный) по продвижению сайтов в поисковых системах.
Заказов, конечно, не очень много, но есть.
Ваши предложения (с примерными ценами) присылайте на [email protected] или в личку.
icq 19192414
Заявки фрилансеров
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