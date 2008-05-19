Сайт в личку, оплата по факту, бюджет небольшой. Возможна предоплата последующих месяцев оплаты работы.
Раскрутка сайта в Яндекс Гугл
Требуется раскрутка сайта по тематике кованные изделия. Сайт находится в разработке.
Ключевые запросы:
Лестницы на Больцах
Лестницы на косоурах
Винтовые лестницы
Кованые лестницы
Металлические лестницы
Лестницы
Изготовление лестниц
Ограждения лестниц
Ограждение
Перила
Ограждения из нержавейки
Кованые ограждения
Ковка
Художественная ковка
Кованые изделия
Прошу более подробно составить бюджет : топ3;топ5;топ10. А так же хотелось бы видеть бюджет отдельно по каждому ключевому запросу.
Гарантии, сроки, цены.
Заявки фрилансеров
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