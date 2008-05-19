Работа для SEO специалиста

На портал посвященный молодым мамам и беременным требуется грамотный оптимизатор. Цель: довести посещаемость до 10.000 посетителей в ДЕНЬ. На сервисе будет интернет магазин, блоги, форумы, публикации, новости, конкурсы и т.д. Домену 1 год. Раньше на нем был ИМ детских товаров, сейчас переделывается под портал Посещаемость на данный момент около 100 человек в день. PR 1, ТиЦ 40. Ваши предложения по ценам и срокам и схеме оплаты СТРОГО в личку. Комментарии не читаю.