Работа для SEO специалиста

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок180 просмотров

На портал посвященный молодым мамам и беременным требуется грамотный оптимизатор. Цель: довести посещаемость до 10.000 посетителей в ДЕНЬ. На сервисе будет интернет магазин, блоги, форумы, публикации, новости, конкурсы и т.д. Домену 1 год. Раньше на нем был ИМ детских товаров, сейчас переделывается под портал Посещаемость на данный момент около 100 человек в день. PR 1, ТиЦ 40. Ваши предложения по ценам и срокам и схеме оплаты СТРОГО в личку. Комментарии не читаю.

17 лет назад
TerracotaNew
Елена 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров