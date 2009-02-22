Продвижение Экибастузского форума

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки134 просмотра

Требуется наполнение контентом и раскрутка форума города Экибастуза (Казахстан).

Желательно чтобы человек был либо из Экибастуза, либо из Павлодара.

Подробности при переписке в личных сообщениях.

17 лет назад
x-spamer
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$100
30 дней
Сергей очень грамотно подошёл к выполнению этого задания. За короткое время раскрутил форум и дал мне ценные советы по его дальнейшему продвижению. Всем советую! Грамотный специалист!
Работа прошла без накладок, оплата была проведена полностью без задержек.

Заявки фрилансеров

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад