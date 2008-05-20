Продвижение интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок252 просмотра

Интернет-магазину сантехники на долгосрочное сотрудничество требуется SEO специалист.

Ассортимент, более 5000 позиций и 25 брендов.

Для оценки предложений, необходимо продвижение в Яндекс по запросам

сантехника

душевые кабины

мебель для ванной

Рассматриваются все варианты сотрудничества и оплаты.

Просьба указывать номер ICQ и предварительную стоимость.

С уважением, Александр.

17 лет назад
santeh20
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров