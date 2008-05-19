SEO для сайта nokia6250.ru

$300
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Закрыт4 заявки258 просмотров

Есть два сайта близнеца www.nokia-6250.narod.ru (старый) и www.nokia6250.ru (новый)

Сайт www.nokia-6250.narod.ru самостоятельно вышел в топ yandex по следующим запросам:

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Задача: вывести любой из вышеперечисленных сайтов в топ10 yandex по следующим запросам:

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17 лет назад
FreeWind
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров