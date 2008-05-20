Прогонка по каталогам, форумам, доскам обьявлений

Есть ряд сайтов (около 10). Нужно сделать полную прогонку.

В 3 этапа:

1. каталоги и поисковики

2. форумы и профили

3. доски обьявлений, соц. сети т. д.

Цены за единицу - от 10 до 30 у.е. (за 1 этап). Жду предложений сюда. Предложения в таком формате Что? - Сколько стоит - Срок - Что даст - ICQ . Спасибо.