Прогонка по каталогам, форумам, доскам обьявлений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок202 просмотра

Есть ряд сайтов (около 10). Нужно сделать полную прогонку.

В 3 этапа:

1. каталоги и поисковики

2. форумы и профили

3. доски обьявлений, соц. сети т. д.

Цены за единицу - от 10 до 30 у.е. (за 1 этап). Жду предложений сюда. Предложения в таком формате Что? - Сколько стоит - Срок - Что даст - ICQ . Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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