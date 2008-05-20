Продвижение сайта в поисковых системах

Необходимо продвижение ресурса в поискавиках.

Ресурс http://pq17.net Развлекательный медиапортал

Тематика фильмы, игры,музыка, программы, приколы, журналы, эро фото.

Изначально необходимо продвижение в Топ 30 поисковиков

Далее Топ 20 , Топ 10 , Топ 5 , Топ 3 , Топ 1.

Приоритет отдается поисковикам Яндекс , Гугл , Рамблер.

Ищу профессионала или группу профисеоналов для постоянного сотрудничества и ведения проекта в плане продвижения и поддержки в топе поисковиков.

В качестве оплаты предлогаю постоянный процент с продажи рекламы на сайте.

Выслущаю все Ваши предложения по ICQ 295-264-164

P.S. С предложениями аванса не пишите, т.к в предложении явно указано , что я ищу профессионалов для продвижения с выплатой постоянного процента с заработка ресурса от продаваемой рекламы.