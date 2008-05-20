Продвижение сайта техничское задание лежит тута http://www.sendspace.com/file/xpu4nc
Продвижение сайта в поисковых системах
Необходимо продвижение ресурса в поискавиках.
Ресурс http://pq17.net Развлекательный медиапортал
Тематика фильмы, игры,музыка, программы, приколы, журналы, эро фото.
Изначально необходимо продвижение в Топ 30 поисковиков
Далее Топ 20 , Топ 10 , Топ 5 , Топ 3 , Топ 1.
Приоритет отдается поисковикам Яндекс , Гугл , Рамблер.
Ищу профессионала или группу профисеоналов для постоянного сотрудничества и ведения проекта в плане продвижения и поддержки в топе поисковиков.
В качестве оплаты предлогаю постоянный процент с продажи рекламы на сайте.
Выслущаю все Ваши предложения по ICQ 295-264-164
P.S. С предложениями аванса не пишите, т.к в предложении явно указано , что я ищу профессионалов для продвижения с выплатой постоянного процента с заработка ресурса от продаваемой рекламы.
Заявки фрилансеров
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