Прогон по каталогам. Чем больше - тем лучше.

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок283 просмотра

Есть сайт. Бесплатный и недорогой хостинг - www.Ozhost.ru

Надо прогнать по каталогам по ключ фразам: бесплатный хостинг, недорогой хостинг, бесплатный хостинг без рекамы, хостинг php mysql, vip хостинг

Сайт оптимизирован под наши ключ слова поэтому они не требуют изменения. Описания и тп - все предоставляем.

MySQLPHP
17 лет назад
OzZzzy
Павел 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$25
Отлично выполненная работа. Все в срок как и договорились. Писем на почту пришло достойное количество =) в будущем думаю еще будем совместно работать :]
Деньги оплатил, всё ОК

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад