Продвижение сайта техничское задание лежит тута http://www.sendspace.com/file/xpu4nc
Привлечение рефералов
Задача: привлечение заинтересованных пользователей сервиса.
Более подробная информация по поводу сервиса, оплаты и условий в аське: 689557
Заявки фрилансеров
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